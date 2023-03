Lukas Van Eenoo en KVC Westerlo hebben nog iets recht te zetten tegen KV Kortrijk: “Ons niveau zal weer omhoog moeten”

Voetbal Jupiler Pro LeagueHet was even schrikken vorige zaterdag op Sclessin, waar KVC Westerlo verrassend kansloos met 2-0 onderuit ging tegen Standard. Geen man overboord echter voor de Kemphanen, die zaterdagavond in het eigen Kuipje gewoon weer vrank en vrij hun zevende plaats gaan verdedigen tegen KV Kortrijk.

Mogen we van een ‘accident de parcours’ spreken op Standard? “Zo zou ik het niet omschrijven”, lacht kapitein Lukas Van Eenoo. “Laten we zeggen dat Standard zijn beste match van het seizoen speelde en dat wij duidelijk een mindere dag hadden. Jammer, want we waren aan een mooie reeks bezig. Als voetballer ben je altijd ontgoocheld na een nederlaag, dat is normaal. Maar er is verre van een man overboord. Een verliesmatch als deze kan er altijd wel eens tussenkomen. Het is nu aan ons om dat recht te zetten tegen Kortrijk en opnieuw in de juiste flow te geraken.”

Niveau opkrikken

KV Kortrijk belooft ook weer een stugge tegenstander te worden. “In eerste klasse zijn er nu eenmaal geen gemakkelijke wedstrijden”, beseft Van Eenoo. “Kortrijk heeft zeker ook zijn kwaliteiten en er lopen een paar goeie spelers rond. Zij hebben de punten nog nodig, dus ze gaan hun huid ongetwijfeld duur komen verkopen. Ons niveau zal opnieuw omhoog moeten om de overwinning thuis te houden. Het zal inderdaad ook anders voetballen zijn dan twee weken geleden tegen Union, maar we hebben al getoond dat we een match op verschillende manieren kunnen aanpakken.”

“De technische staf kijkt bij elke tegenstander waar de mogelijkheden liggen en dan is het aan ons om het zo goed mogelijk uit te voeren op het veld. Eén ding is zeker: we gaan ook zaterdag zoals altijd weer positief voetbal zien te brengen. We hebben een ploeg die graag vooruit speelt, dus er valt meestal wel iets te beleven met Westerlo. Een spectaculaire 5-4-overwinning zou nog eens mooi zijn, maar van mij mag het even goed een droge 1-0 worden. Als we maar winnen. (lacht)”

Geen druk op de ketel

Momenteel lijken Cercle Brugge en Charleroi de grootste concurrenten te zijn voor een ticket in play-off 2, maar ook Anderlecht ligt op de loer. Dit weekend is het Anderlecht - Cercle en jullie moeten binnenkort zelf nog tegen Charleroi. Westerlo kan zaterdag dus weer een uitstekende zaak doen. “Ik ben heel eerlijk gezegd niet met de rangschikking bezig”, aldus Van Eenoo. “Het behoud was onze belangrijkste doelstelling. Dat lijken we nu toch wel verwezenlijkt te hebben, dus al wat er nu nog bij komt, is mooi meegenomen. Ik ben heel blij dat we in deze fase van de competitie nog altijd voor iets kunnen spelen, maar er zit hier hoegenaamd geen druk op de ketel. Ik denk dat de druk in Kortrijk op dit moment iets groter is dan in Westerlo.”

