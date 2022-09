Loopevenement ‘De 8 van Westerlo’ strijkt neer op Sporta-centrum: “Misschien word je wel aangemoedigd door de plaatselijke fanfare”

tongerloZeker Sporten, één van de diensten van multisportfederatie Sporta, organiseert komende zondag haar eerste editie van ‘De 8 van Sporta’. Dat nieuwe concept bestaat uit een reeks van laagdrempelige loopevenementen verspreid over Vlaanderen die iedereen moet aanzetten om te bewegen en dit ook te blijven doen. De eerste editie gaat van start op het terrein van het Sporta-centrum in Tongerlo (Westerlo). “Het parcours loopt doorheen de abdij van Tongerlo en we zorgen voor vertier.”

“De laatste jaren merken we dat meer en meer Vlamingen sporten maar dat ze dit doen op eigen initiatief. Daarmee bedoelen we dat ze sporten hoe, waar en wanneer ze willen, zonder dat ze aangesloten zijn bij een club en op vaste momenten hun training afwerken. De Vlaming is intussen echt aan het lopen geslagen”, aldus Sporta-directeur Jo Schreurs.

Na de Mon Ventoux-campagne, die zich focust op fietsen en wandelen, mikken Sporta en Zeker Sporten nu ook op lopers. “Voor onze eerste editie blijven we in Westerlo op onze eigen Sporta Spot Kempen”, gaat Bart Vanderhoeven, Manager Events, verder. “Onze eerste editie zal dan ook zeer toepasselijk de naam ‘De 8 van Westerlo’ krijgen. In 2023 volgen nog andere edities op locaties in heel Vlaanderen. We kunnen daar voorlopig nog niet te veel over vertellen maar het beloven allemaal zeer leuke locaties te worden.”

Cheerleaders

Het infinity parcours is de blikvanger van het evenement: een parcours in de vorm van een 8 met een lus van 3 en 5 kilometer en in het midden een fun- en fanvillage. De deelnemer beslist zelf welke lussen hij of zij loopt en hoe vaak, zodat bijna alle loopafstanden mogelijk worden. Alles kan en alles mag, zelfs tussendoor even uitblazen in de fun- en fanvillage. “Dit is echt een uniek concept. De onervaren loper loopt samen met de geoefende loper. Allemaal samen motiveren we elkaar om te bewegen”, vervolgt Vanderhoeven.

“Ook het parcours zal hierbij helpen, want er valt heel wat te beleven. Zo loopt het parcours doorheen de abdij van Tongerlo en zorgen we voor vertier. Ik wil nog niet alles verklappen, maar misschien word je wel aangemoedigd door de plaatselijke fanfare of enthousiaste cheerleaders. Twee doorloop photobooths zullen ook mooie foto’s opleveren van onze deelnemers.”

Trainingsschema

‘De 8 van Sporta’ wil veel meer zijn dan een eendaags loopevent en zorgt voor een voor- en natraject. Iedere deelnemer ontvangt bij inschrijving een trainingsschema en tips en tricks, maar men krijgt ook de kans om deel te nemen aan exclusieve webinars en workshops over lopen of gezondheid in het algemeen.

De 8 van Sporta voorziet heel de namiddag een fun- en fanvillage met foodtrucks, pop-upbar, springkastelen, kindergrime en nog veel meer. “De 8 van Westerlo vindt plaats tijdens het feestweekend van de gemeente Westerlo. Het wordt ongetwijfeld een gezellige drukte hier op onze Sporta Spot”, besluit Vanderhoeven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.