Liefhebbers ontlenen voortaan puzzels bij ‘De Puzzelcaravan’

HUIZEN­JACHT. Op zoek in het charmante, maar niet zo goedkope Boechout: “Voor 220.000 euro of minder vind je hier amper iets”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en naar waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week trekken we daarvoor naar Boechout, een charmante gemeente in de Antwerpse zuidrand. “Huizen van 220.000 euro of minder zijn hier praktisch niet beschikbaar”, zegt Frederik Belles van immokantoor Belles Vastgoed.