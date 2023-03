Leerlingen volgen workshops over Europese Unie en duurzame energie op Kamp C: “Opwarming van aarde is een thema dat duidelijk leeft bij hen”

Kamp C in Westerlo ontvangt deze week leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs voor de interactieve workshop EUropa Xpert, waarbij de leerlingen kennismaken met verscheidene aspecten van de Europese Unie. In het andere dagdeel ontdekken ze dan weer alles over duurzame energie.

EUropa Xpert in Kamp C combineert de Europese Unie en energie. Hoe is de Europese Unie ontstaan? Wat is de Europese Commissie? Hoeveel lidstaten zijn er? En hoe komt eigenlijk een Europese wet tot stand? Tijdens EUropa Xpert krijgen de leerlingen antwoord op al die vragen.

De gemeentelijke basisschool van Retie en basisschool De Letterboom uit Herselt waren maandag als eerste aan de beurt. Later deze week volgen nog basisschool De Bolster uit Ramsel (Herselt), gemeentelijke basisschool van Retie, met andere klassen, en basisschool kOsh Wijngaard uit Herentals.

Rollenspel

De leerlingen komen eerst meer te weten over het ontstaan van de Europese Unie, de werking van de Europese ministerraad en het Europees Parlement. Door middel van een rollenspel mogen ze naderhand dan ook zelf als ministers een wet stemmen over een verplichting om windmolens te plaatsen in ieder dorp van de EU. Als afsluiter volgt er een quiz.

“De EU focust met een ambitieuze Green Deal terecht op milieu en klimaat. Duurzaam bouwen en wonen is een belangrijke instrument in de strijd tegen de klimaatverandering”, zegt gedeputeerde voor Europese Samenwerking Kathleen Helsen (CD&V). “De opwarming van onze aarde is een thema dat onder de leerlingen duidelijk leeft. Kamp C, het provinciaal centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de bouw, is de ideale plaats om meer te leren over duurzame en hernieuwbare energie én over de Europese Unie.”

3D-printer

Op Kamp C kan je allerhande voorbeelden terugvinden van duurzame en hernieuwbare energiebronnen in verschillende duurzame gebouwen, van het eerste volledig circulair kantoorgebouw van Vlaanderen tot de eerste woning van twee verdiepingen ter wereld die in één stuk ge-3D-print is.

Tijdens een wandeling over het domein leren de leerlingen een heleboel van die klimaatvriendelijke ingrepen kennen. In een aansluitende workshop komen ze ook te weten hoe ze thuis en op school zuiniger met energie kunnen omspringen en hoe ze de energie van de zon optimaal kunnen laten renderen.

