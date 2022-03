Leerlingen SILA schenken zelfgemaakte nestkastjes aan Natuurpunt

voetbal eerste klasse B Maken Edisson Jordanov en leider KVC Westerlo vrijdag komaf met zwarte beest SK Deinze? “We laten ons niet leiden door revanchege­voe­lens”

Een kleine maand geleden was het even schrikken voor KVC Westerlo, toen het in eigen stadion plots een stevige 0-3-pandoering aangesmeerd kreeg van concurrent SK Deinze. De leider in 1B wist zich echter te herpakken met een knappe zes op zes tegen Moeskroen en Waasland-Beveren. Vrijdagavond trekken de Kemphanen al meteen weer richting Deinze.

