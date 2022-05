Lagere school Tongelsbos neemt nieuwbouw met turnzaal en vijf klaslokalen in gebruik: “Turnzaal voor enkel onze school was echt nodig”

tongerloAfgelopen weekend is de nieuwbouw van de lagere school van Tongelsbos, de school voor buitengewoon onderwijs in Tongerlo (Westerlo), feestelijk geopend. Naast vijf klaslokalen huisvest de nieuwbouw ook een turnzaal. De nood aan de nieuwbouw was groot, want voorheen moesten drie klassen in containers les volgen.

De leerlingen van de lagere school van Tongelsbos, gelegen aan de Oevelse dreef, maken sinds na de paasvakantie gebruik van de nieuwbouw. “We wilden graag dat iedereen na de vakantie in de nieuwbouw zou starten en dat is gelukt – daar zijn we heel blij mee”, aldus directeur Chris De Ceulaer. Zoals wel vaker gebeurt, staken enkele leerlingen van de secundaire school een handje toe bij de bouw.

Vrijdagavond was er de officiële opening met enkele genodigden, onder wie gewezen CD&V-minister Koen Geens. Zaterdag kon het grote publiek tijdens de opendeurdag komen kennismaken met de nieuwbouw.

Volledig scherm De nieuwbouw huisvest vijf nieuwe klaslokalen. © RV

Lees- en snoezelruimte

“Voorheen gebruikten we samen met de collega’s van de BuSO-school (de secundaire school op dezelfde site, red.) een gemeenschappelijke zaal die in hun gebouw is gevestigd, maar dat werd moeilijker en moeilijker omdat bij ons allebei de leerlingenaantallen serieus aan het stijgen zijn. Organisatorisch was het niet meer te doen om alle klassen in te plannen. Daarom was een turnzaal voor enkel onze school echt nodig. Ook de nood aan degelijke klaslokalen was groot, want vroeger zaten drie klassen in containers.”

De twee andere klassen waren nog gevestigd in de oude gebouwen van de school. De lokalen die nu zijn vrijgekomen worden aangewend voor een ander doel. “Zo hadden we bijvoorbeeld nog geen lokaal voor de technieklessen, waarvoor veel materiaal nodig is. We hadden daarom nood aan een vast lokaal”, vervolgt De Ceulaer.

“Ook hebben we een schoolbibliotheek, die tal van jaren was gevestigd in onze refter. Dat is niet ideaal, want in onze schoolbib willen we het leesplezier van onze leerlingen bevorderen. Daarom is ons volgende project om een lees- en snoezelruimte in een van die vrijgekomen lokalen in te richten. Dat is nog niet af, dat is iets dat volgend schooljaar vorm zal krijgen.”

Volledig scherm De nieuwbouw huisvest vijf nieuwe klaslokalen. © RV

M-decreet

Er is een stijging van het aantal leerlingen, maar dat is niet de enige reden dat er nood is aan bijkomende klaslokalen. Ook de situatie is veranderd door het M-decreet. “Vóór het M-decreet zaten we aan 220 leerlingen, een aantal dat na het M-decreet is gedaald naar 170. Nu zitten we terug aan 190 leerlingen. De leerlingen van voor het M-decreet en nu zijn echter niet meer te vergelijken. De doelgroep is nu verzwaard, wat maakt dat we kleinere klassen moeten voorzien en dus meer lokalen nodig hebben.”

Het nieuwe complex is klaar, maar de school kijkt ook al verder naar andere noden. “Onze structuurklassen zitten nog in een heel oud gebouw dat we het Paviljoen noemen. Op lange termijn is het de bedoeling dat dat wordt afgebroken en er een nieuw gebouw komt dat we specifiek kunnen inrichten naargelang de noden van de leerlingen. Ook onze vlinderwerking, waar onze leerlingen met gedrags- en socio-emotionele problemen opgevangen worden, zit nu nog in containers. Voor hen moet er in de toekomst dus ook een oplossing komen.”

Volledig scherm Directeur Chris De Ceulaer. © RV