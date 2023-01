Kyan Vaesen (21) grijpt zijn kans en schiet frivool voetballend Westerlo voorbij KV Mechelen (2-0): “Héél blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen”

Vertrouwen niet beschamen

“De verstandhouding met Nene en Chadli verliep goed”, stelde ook Vaesen vast. “We zijn verschillende type spelers, maar we voelen elkaar goed aan. De sterkte van ons team is dat het gevaar van alle kanten kan komen. We hebben Mechelen meteen onder druk gezet met snel en agressief voetbal en de tweede bal was altijd wel voor ons. Ik wist dat er gevaarlijke voorzetten gingen komen vanop de flanken, dus het was aan mij om telkens goed positie te kiezen en op het juiste moment op de juiste plaats te staan. En dat is gelukt. Of ik nu vertrokken ben? Ik hoop het. En wat als er nog versterking in de spits zou bijkomen? Ik weet niet wat de club van plan is, dus we zien wel. Ik ben altijd hard blijven werken. Het is de coach die beslist, maar als hij me zet zal ik het vertrouwen niet beschamen.