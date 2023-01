KVC Westerlo verslikt zich in eigen Kuipje in OHL (1-2). Lyle Foster: “Ontgoocheld over het resultaat, niet over onze prestatie”

Niet Westerlo, maar OHL heeft vrijdagavond een goede zaak gedaan in de buik van het klassement. De Kemphanen gingen in het eigen Kuipje met 1-2 onderuit na een intense pot voetbal. Met twee goals van Gonzalez werd de adem van de thuisploeg kort na de rust prompt afgesneden. De aansluitingstreffer van Nene bracht nog even hoop, maar zelfs met elf tegen tien zat de gelijkmaker er op het einde niet meer in.

“It was a very difficult game”, vatte Lyle Foster achteraf samen. “OHL kreeg al vroeg in de match een grote kans, maar voor de rest hadden wij de eerste helft volledig onder controle. We kregen zelf ook een paar mogelijkheden, maar daarbij werden misschien niet altijd de juiste beslissingen genomen. Die twee vroege goals na rust hebben ons inderdaad de das omgedaan. Dat hadden we niet mogen laten gebeuren. Je weet dat het dan moeilijk wordt om nog terug te komen. Zeker tegen een ploeg die heel laag in blok stond te verdedigen. We kwamen nog wel terug tot 1-2, maar jammer genoeg is het niet gelukt om er nog een tweede binnen te prikken.”

Het openingskwartier was nog veelbelovend, maar nadien verwaterde het spel een beetje. Al bleef het wel altijd boeiend. “De intensiteit lag hoog”, vond ook Foster. “Er waren een paar discutabele fases, waarbij de scheidsrechter het volgens mij niet altijd bij het rechte eind had. Zo hadden wij ook minstens één penalty moeten krijgen. OHL probeerde ook constant het spel te vertragen, waardoor de partij vaak stil lag. Frustrerend, maar goed. Dat hoort er nu eenmaal bij.”

Gemiste kans

We mogen hier toch wel van een gemiste kans spreken, want jullie hadden OHL op zeven punten kunnen zetten. Nu komen zij terug tot op één puntje van Westerlo. Een wereld van verschil. “Dat is waar”, aldus Foster. “Maar nogmaals: wij focussen ons niet op het klassement. We zijn ontgoocheld over het resultaat, niet over onze prestatie. We blijven nog altijd in onszelf geloven en we blijven onszelf telkens weer vooruit pushen. Veel tijd om er bij stil te blijven staan krijgen we trouwens niet, want de matchen volgen elkaar snel op. Dinsdag komt RC Genk alweer over de vloer. Een stevige tegenstander, maar wel weer een mooie uitdaging. We zullen de knop snel moeten omdraaien.”

Acht treffers

Met acht doelpunten is Lyle Foster (22) momenteel de topschutter in het Kuipje. Tegen OHL zat de Zuid-Afrikaanse striker duidelijk beter in de match dan vorige week. “Die match op Cercle Brugge was niet echt plezant voor een spits”, klinkt het. “Maar we pakten wel de drie punten. Nu was ik inderdaad veel meer aanwezig tijdens de wedstrijd. Alleen jammer dat ik niet kon scoren. Ik sta nu al drie weken droog, maar ik maak me geen zorgen. Het komt zeker wel goed.”