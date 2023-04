KVC Westerlo sluit de reguliere competitie af met een gelijkspel op het veld van Seraing (1-1). Igor Vetokele: “Eigenlijk mogen we daar niet tevreden mee zijn”

Bestuurder pleegt vluchtmis­drijf na botsing met voetganger

Aan Dorp in Herselt is dinsdagnamiddag een verkeersongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Een voetganger werd er rond 14.55 uur aangereden door een auto. De bestuurder van de wagen reed verder zonder te stoppen. Het slachtoffer, een 26-jarige man uit Herselt, raakte lichtgewond maar moest niet naar het ziekenhuis. De bestuurder is spoorloos.