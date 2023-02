KVC Westerlo graait drie belangrijke punten mee op Stayen (0-1). Nacer Chadli: “We hebben een heel volwassen prestatie neergezet”

“Opdracht volbracht”, beaamde Nacer Chadli achteraf. “De manier waarop was nu even minder belangrijk. We wisten dat STVV een moeilijke verplaatsing ging worden. We zijn het eerst en vooral niet gewend om op kunstgras te spelen én het is bovendien een heel verdedigende ploeg. Ondanks het feit dat er weinig ruimte was, hebben we in de eerste helft toch een drietal goeie kansen bijeen gevoetbald. Buiten de eerste tien minuten heeft STVV zelf heel weinig gebracht. Het was even schrikken toen die bal tegen de lat belandde, maar nadien hadden wij de controle over de wedstrijd. Ik vind dat we als team een heel volwassen prestatie neergezet hebben.”

En toch was er een strafschop nodig om op slag van rust het verschil te maken. De VAR deed er wel weer tergend lang over vooraleer de beslissing viel. “Jammer dat het zo lang duurde”, vindt ook Chadli. “Ik denk dat het sowieso een duidelijke strafschop was, maar dat er vooral over het buitenspel gediscussieerd werd. Het was inderdaad een cruciale fase, want met elf tegen tien was de tweede helft eigenlijk een maat voor niks. Het feit dat we nog eens de nul konden houden was goed voor het vertrouwen. Soms scoren we drie keer, maar winnen we niet. Een zuinige 0-1-zege als deze is voor mij ook goed.”

Gezonde spirit

Alle achtervolgers lieten het voorbije weekend steken vallen, dus Westerlo deed een goeie zaak door op Stayen te gaan winnen. “De uitslagen van onze concurrenten vallen inderdaad goed mee. Deze overwinning kan ons weer een boost geven voor de komst van Union zaterdag. Ons programma is de komende weken misschien niet het gemakkelijkste, maar daar kijken we niet naar. Of we nu tegen Sint-Truiden, Union, Anderlecht of Club Brugge spelen, wij proberen altijd vol voor de overwinning te gaan. Met de gezonde spirit die er nu heerst, gaan we zeker nog wel punten pakken.”

Een secure Nacer Chadli (33) speelde tegen STVV in een meer centrale rol op het middenveld en ging naar goede gewoonte na een dik uur spelen moegestreden naar de kant. “Het was moeilijk om de bal te houden”, klinkt het. “Gent kwam vorige week nog hoog doorpressen waardoor er meer ruimte kwam en ik meer de bal had. Sint-Truiden speelde heel compact en bleef in hun egelstelling zitten. Nu goed, dat is voetbal. Ik ben blij dat ik mijn steentje weer heb kunnen bijdragen.”