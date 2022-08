Kunst- en boekenmarkt strijkt neer in tuin van Toerisme Westerlo

voetbal jupiler pro league Maxim De Cuyper (KVC Westerlo) ontgoo­cheld na 0-1-nederlaag tegen Eupen: “Geen oplossin­gen gevonden”

Een quasi onherkenbaar KVC Westerlo heeft zondagavond in eigen stadion geen al te beste indruk gemaakt tegen hekkensluiter Eupen. In een kansarme partij hielden beide ploegen elkaar 84 minuten lang in evenwicht, maar toen mikte Nuhu de 0-1 fraai voorbij Bolat in de verste hoek. De gemiste strafschop van Tuur Dierckx in blessuretijd maakte de nederlaag nog net iets zuurder voor de Kemphanen.

