Kunnen Maxim De Cuyper en KVC Westerlo zondag nog eens verrassen op Anderlecht? “We moeten er vol voor gaan”

Gemeente Herselt getroffen door cyberaan­val, onderzoek naar mogelijke datalekken loopt: “Gemeente­lij­ke diensten hopelijk dinsdag weer operatio­neel”

De gemeente Herselt is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Experts onderzoeken momenteel of daarbij data gelekt zijn, maar op het eerste gezicht zou de schade wel meevallen. De hinder voor de burger is wel vrij groot, want tijdens het onderzoek zijn de gemeentelijke diensten in vrijetijdscentrum de Mixx, het gemeentehuis, de bibliotheek en het OCMW tot en met maandag gesloten.