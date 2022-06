Kruispunt in Heultjedorp enkele weken vroeger dan verwacht weer open

Herentals Hidrodoe genomi­neerd voor internatio­na­le prijs

Hidrodoe, het waterdoecentrum in Herentals bestaat in 2023 twintig jaar. Heel wat gezinnen en scholen bezochten ondertussen de wereld van water. Maar ook in het buitenland wordt Hidrodoe opgemerkt zo blijkt. ‘Hands on! International Association of Children in Museums’ maakte deze week de shortlist bekend voor hun jaarlijkse Children in Museums Award. En ja, Hidrodoe kreeg z’n plekje hierop.

17 juni