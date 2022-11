Koningin Mathilde wandelt en babbelt door Tongerlo met organisaties die werken rond mentaal welzijn: “Al wandelend komen gesprekken meer los”

tongerloKoningin Mathilde zakte dinsdagvoormiddag af naar Tongerlo (Westerlo) voor een fikse wandeling van 8 kilometer. Dat deed ze in het kader van haar initiatief ‘Samen in beweging voor het mentale welzijn’, waarbij ze naar aanleiding van haar 50ste verjaardag wandel- en fietstochten in alle provincies van het land en in het Brussels Gewest aflegde met mensen en organisaties die begaan zijn met mentaal welzijn. Als afsluiter ging ze dinsdag op stap met deelnemers van Young FENIX en To Walk Again.

Het gezelschap van zo’n 40 wandelaars trapte de tocht rond 10 uur op gang aan de Beddermolen. Nadien deden ze onder meer het centrum van Tongerlo en de abdij aan, om uiteindelijk te eindigen in het sportcentrum Sporta. Op die locatie vinden ook de inclusieve sportkampen van To Walk Again plaats. Dat de koningin in de provincie Antwerpen Tongerlo uitkoos als wandellocatie, is misschien niet zo toevallig. “In Westerlo hebben we een stevige wandeltraditie”, zegt burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V).

“Er zijn kilometers goed bewegwijzerde mooie wandelpaden en onze gezamenlijke zomerse wandelingen in elk dorp trekken elke keer vele honderden wandelaars. Dat is blijkbaar ook het Koninklijk Paleis niet ontgaan. Het is heel leuk dat ze Tongerlo hebben uitgekozen. Ik geloof dat het van de jaren ‘80 geleden is dat onze gemeente nog koninklijk bezoek kreeg. Ik herinner mij nog foto’s van koning Boudewijn die Ne Flierefluiter (een Westels streekbier, red.) aan het drinken is.”

Straattherapeuten

De wandeling in Tongerlo betrok deelnemers van organisaties Young FENIX en To Walk Again. Die eerste wil het stigma rond mentale (on)gezondheid doorbreken door gratis coachingstrajecten, workshops en vormingen aan te bieden aan jongeren. Naast de inzet van hun Straattherapeuten komen jongeren aan het woord in hun podcasts, waar het gaat van racisme tot het zelfbeeld en maatschappelijke druk.

De 21-jarige Elsa Curraj uit Schoten is stagiaire bij Young FENIX en mocht dinsdag meewandelen. “Het was erg aangenaam, de koningin heeft veel geluisterd”, vertelt ze. “Ik vond het makkelijk om te praten met haar en voelde mij heel veilig bij haar. Ze vroeg voornamelijk met welke problemen jongeren naar ons komen, waarna ik wat gekaderd heb welke thema’s vaak terugkomen.”

Revalidatieweide

De Herentalse vzw To Walk Again wil mensen met een fysieke beperking dan weer via sport en beweging (opnieuw) maximaal laten genieten van hun eigen kunnen. Lilou Hens (12) uit Oostende revalideerde al eens op de revalidatieweide van To Walk Again en was dinsdag ook van de partij. “De koningin vroeg wat er met mij was gebeurd. Het was een heel fijn, informeel gesprek met haar.”

To Walk Again-oprichter Marc Herremans was in zijn nopjes met de toewijding van Hare Majesteit. “Haar interesse in de wandelaars was heel oprecht en zo mooi. Al wandelend komen zulke gesprekken meer los en zij sloeg met iedereen een praatje. Door te wandelen in open lucht verbind je mentaal en fysiek welzijn, en dat is net wat ze wilde bereiken. En daar is ze ook in geslaagd.”

Mini-concert

Aan het Sporta-centrum hadden de leerlingen van het eerste en zesde leerjaar van basisschool ‘t Grafiekje in Tongerlo nog een verrassing in petto voor de koningin. Zij brachten het Wellerman-liedje te berde met zang en allerlei slaginstrumenten zoals boomwhackers. “Het was vrij kort dag, want vorige week dinsdag pas kregen we hierover een telefoontje”, legt directrice Christel Cools uit.

“We vroegen onze muziekleerkrachten of ze dit klaar kregen en dat bleek het geval. We hebben vier middagen kunnen repeteren. Gisteren (maandag, red.) pas hebben we de leerlingen verteld dat ze de dag erop een optredentje zouden mogen doen met ons nummer. En pas deze ochtend (dinsdagochtend, red.) vertelden we dat het voor een zeer speciaal iemand was. Toen werden ze natuurlijk heel enthousiast.”

Parel der Kempen

Als gouverneur van de provincie Antwerpen mocht ook Cathy Berx niet ontbreken. “De koningin heeft haar nakende 50ste verjaardag op een zeer originele manier gevierd. Zij zet veel in beweging door de tijd te nemen om met al deze mensen mee te stappen en te fietsen”, aldus Berx.

“Zoiets laat meer toe om open te spreken en geeft de vrijheid om je verhaal te delen. Koningin Mathilde toonde zich ook erg bezorgd en vroeg meermaals of iedereen wel mee was. Daar draait het om. De afsluitende gemeente Westerlo is de Parel der Kempen, en zo heeft de koningin hier de parel aan de kroon gezet.”

