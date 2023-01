Knappe treffer van Thomas Van den Keybus helpt Westerlo niet voorbij leider Genk (2-3): “De best voetballende ploeg heeft verloren”

Het was een koude dinsdagavond in het Westelse Kuipje, maar de toeschouwers hebben toch weer waar voor hun geld gekregen. Westerlo en Genk maakten er een leuk spektakel van, waarbij de Kemphanen het eerst zelf uit handen gaven, maar na de rust dan toch een 0-2-achterstand op nog geen vijf minuten tijd wisten recht te zetten. De thuisploeg rook bloed, maar met een knappe volley wist Muñoz de leider finaal nog over de streep te trekken.

Dat heet dan superefficiënt zijn. De verdienste van een toekomstige kampioen? Het zou goed kunnen, maar het maakte de ontgoocheling in het geel-blauwe kamp er uiteraard niet minder om. “Dit is héél zuur”, sakkerde Thomas Van den Keybus na afloop. De jonge middenvelder had Westerlo iets voor het uur op 2-2 gebracht met een heerlijke pegel in de bovenhoek. “Ik denk dat wij van bij het begin tot op het einde de best voetballende ploeg waren. Genk kreeg nauwelijks of geen kansen, maar stond plots wel 0-2 voor. Gezien het wedstrijdverloop was dat zeker niet verdiend, maar goed. Wij hadden zelf ook efficiënter moeten zijn.”

Meer verdiend

“In de tweede helft is het ons dan toch gelukt om terug te komen tot 2-2. Eerst na een strafschopfout op mij. Licht gefloten misschien wel, maar ik voelde wel degelijk een duwtje in mijn rug en ik ging liggen. Die verdediger moet dat daar niet doen en met arbitrage weet je tegenwoordig nooit. En dan was er inderdaad mijn afstandsschot. Of er veel frustratie in zat? Opluchting vooral. Ik heb een periode achter de rug waarin ik weinig gespeeld heb, maar ik ben altijd hard blijven werken. Ik ben blij dat ik nu weer twee keer op rij de negentig minuten vol gemaakt heb. Ik voel me goed in mijn vel, ik voetbal met vertrouwen en dat zie je ook op het veld. Alleen jammer dat mijn doelpunt uiteindelijk niks opgeleverd heeft.”

“Na de 2-2 zijn we Genk onder druk blijven zetten”, klinkt het. “We zaten in een goeie flow op dat moment, dus we hadden dat derde doelpunt nooit mogen binnen krijgen. Dat heeft ons echt wel de das omgedaan. We hebben nadien nog wel kansen gehad, maar het balletje moet nu eenmaal goed vallen en het was telkens net dat tikkeltje geluk dat ontbrak. Voor de neutrale toeschouwer was het zeker wel een leuke wedstrijd, maar wij hadden duidelijk meer verdiend dan dit verlies. Als je tegen een ploeg als Genk twee keer kunt scoren, mag je dat eigenlijk niet uit handen geven. Dat is dit seizoen inderdaad al vaker gebeurd. Daar moet dus nog aan gewerkt worden.”

Reactie tonen in Waregem

Na de klinische 0-1-winst op Cercle volgden twee degelijke prestaties tegen OHL en Genk. Telkens weer met goed voetbal, maar jullie pakken wel nul op zes. “Klopt”, besluit Van den Keybus. “Alleen daarom is het misschien wel goed de matchen zich snel opvolgen. Het zal nu vooral een kwestie zijn van zo goed mogelijk te recupereren. Zaterdag in Zulte Waregem zullen we met een reactie moeten komen.”