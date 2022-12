Kerstmarkt gaat na twee jaar afwezigheid weer door in centrum van Westerlo

Spaargids.be Tekort aan kleingeld: hoeveel kost het binnenbren­gen van euromunten? En hoeveel mag je precies binnenbren­gen?

Er is een tekort aan muntjes van 5, 10 en 20 eurocent. Febelfin, Unizo en Comeos vragen daarom om je gespaarde muntjes binnen te brengen bij de bank, ermee gepast te betalen of digitaal te betalen als je niet kan passen. Maar bij de bank kleingeld op je rekening laten storten, is niet altijd gratis. Welke bank rekent daarvoor kosten aan? En kan je die kosten omzeilen? Spaargids.be zocht het uit.

2 december