Katleen lanceert campagne om eetstoornissen uit taboesfeer te halen: “We vragen om foto’s van je schoenen te delen, want ook na herstel blijft het gevoel van een steentje in je schoen”

Naar aanleiding van Wereld Eetstoornis Dag, op vrijdag 2 juni, heeft Katleen Nys (47) uit Heultje (Westerlo) een campagne voor sociale media bedacht die de aandacht vestigt op eetstoornissen. Katleen, die zelf 30 jaar met een eetstoornis leefde, wil zo het clichébeeld bijstellen – het zijn niet enkel jongeren met anorexia – en steun bieden aan mensen die in alle eenzaamheid vechten tegen hun eetstoornis, die vaak onzichtbaar is voor de buitenwereld. Daarbij hanteert ze de metafoor van een steentje in je schoen: niemand ziet het, maar het is er wel altijd, hoewel het soms ook weer verdwenen lijkt. “We hopen dat de sociale media op de internationale actiedag overstelpt worden met schoenen, zodat mensen voelen dat ze niet alleen zijn en er over mogen praten. Want dat is de eerste stap naar herstel.”