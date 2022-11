Kasteel de Merode wordt weer omgetoverd tot kerstpaleis voor Kerstmagie: “Het wordt een samenspel tussen acteurs en techniek”

westerloIn het kasteel de Merode in Westerlo gonst het momenteel van de bedrijvigheid, want de vele vrijwilligers zijn druk in de weer met het aanbrengen van schitterende kerstversieringen voor de zevende editie van Kerstmagie . Na de corona-editie zijn acteurs weer van de partij, maar de audiovisuele elementen van de vorige editie bleven wel behouden. “Dit wordt de schoonste Kerstmagie ooit”, glundert regisseur Luc Stevens.

Door de corona-beperkingen was Kerstmagie vorig jaar omgevormd tot een interactieve theaterwandeling zonder acteurs, terwijl er voorheen steeds met acteurs werd gewerkt. Nu voorziet productiehuis Historalia een combinatie van beide elementen. “Er zijn weer live acteurs, maar we werken ook weer uitvoerig met techniek”, zegt regisseur Luc Stevens.

“We hebben zeven kamers waar de taferelen zich afspelen heel mooi ingericht. De rest van het kasteel is natuurlijk ook aangekleed, maar in die zeven zalen zal het publiek nu wat langer vertoeven. Er is daar ook meer werk gemaakt van de audiovisuele technieken. Het wordt volgens mij de schoonste Kerstmagie ooit. In het verleden kregen we bovendien wel eens de vraag om ook wat meer voor volwassenen te doen. Daarom zullen de toeschouwers ook veel informatie over het kasteel krijgen. Er is een archivaris die wat uitlegt en er zullen ook etiketten hangen met daarop informatie.”

Volledig scherm Prins Simon de Merode en regisseur Luc Stevens poseren even op de stoeltjes voor de elven. © Wouter Demuynck

Pakjesmachine

Danny Sluyts is de coördinator van het Kerstmagie-gebeuren in Westerlo. Voor de gelegenheid heeft hij zich in een elfenpakje gehesen, samen met figurante Els Gerinckx. De acteurs zijn onderverdeeld in drie groepen, van telkens 36 personen, die elk twee keer per week spelen. “Terwijl vorig jaar de toeschouwers ook al eens op een knop mochten drukken, wordt de editie dit jaar vooral een samenspel tussen acteurs en de techniek”, legt Danny Sluyts uit. “Er is heel veel machinewerk. Zo is er een machine die zelf pakjes maakt en is er een reismachine waarmee mensen op reis kunnen worden gestuurd.”

Het verhaal van dit jaar heet dan ook ‘Kerstmagie op zijn kop!’, want machines associeer je niet meteen met het warme samenzijn van Kerstmis. “Elven zijn van alles in het kasteel aan het verkopen, aangezien alles geautomatiseerd moet worden. Zelfs de kerstman is niet meer nodig, maar sommige elven willen dit na een tijdje niet meer. Het publiek wordt dan mee betrokken om die pure kerstmagie terug te krijgen.”

Volledig scherm Het publiek mag zich weer aan prachtige taferelen verwachten. © Wouter Demuynck

Ridderzaal

Prins Simon de Merode stelt zijn kasteel weer graag open voor het kerstspektakel. Voor hem wordt het bovendien extra bijzonder. “Voor het eerst zullen mijn twee dochters van 9 jaar meedoen, nadat ze dat al lang gevraagd hadden”, lacht de prins. “Zij gaan in de ridderzaal dansen met de andere kleine elfjes. Dat maakt het voor mij natuurlijk extra leuk. Tot mijn achttiende heb ik zelf ook toneel gedaan. Het is een goeie les om eens acteur te zijn, want je moet je inleven in iemand anders.”

Kerstmagie wordt ook nog in negen andere kastelen in Vlaanderen en Wallonië gespeeld. Tickets kosten 15,95 euro op weekdagen en 17,95 euro op vrijdag, zaterdag en zondag. Voor kinderen onder de vijf jaar is de toegang gratis. In Westerlo is inmiddels twee derde van de tickets al de deur uit.

