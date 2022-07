Kapelse Midweek-Classic geeft regionale wielertalenten weer de kans om voor eigen publiek te koersen

Geel Gewijzigde verkeerssi­tu­a­tie in Sint-Dimp­na tijdens wielerwed­strijd en kermisjog­ging

Op vrijdag 15 en op zondag 17 juli wijzigt de verkeerssituatie in bepaalde straten van Sint-Dimpna in Geel door een wielerwedstrijd en de kermisjogging. In bepaalde straten is een parkeer- of verkeersverbod van toepassing.

11 juli