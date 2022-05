Kamp C opent eerste volledig circulair gebouwde kantoorgebouw van Vlaanderen: “Componenten zijn eenvoudig te recupereren en behouden zo waarde op lange termijn”

westerloKamp C, het provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw in Oosterwijk (Westerlo), en een eerder geselecteerd consortium van zeven bedrijven hebben het eerste volledig circulair kantoorgebouw in Vlaanderen gebouwd. ‘t Centrum, zoals het gebouw op de site van Kamp C heet, bestaat uit herbruikbare materialen en kan volledig gedemonteerd en elders heropgebouwd worden.

’t Centrum kwam tot stand door een bouwconsortium, genaamd Kamp Circulair. Dat bestaat uit zeven bedrijven: Beneens bouw en interieur, West Architectuur, Streng-th, Muurtuin, Tenerga, TENgroup, en VITO. Met het gebouw, dat drie bouwlagen en een totale oppervlakte van 2.400 vierkante meter telt, willen Kamp C en alle partners aantonen hoe circulair bouwen mogelijk is en de bouwsector een duwtje in de rug geven.

“Grote spelers op de kantorenmarkt, zoals Immobel, voorspellen dat de vraag naar duurzame gebouwen de komende jaren zal toenemen”, zegt gedeputeerde voor Werk en Economie Kathleen Helsen (CD&V), tevens voorzitter van Kamp C. “Met ’t Centrum willen we zoveel mogelijk bouwbedrijven stimuleren om mee op die kar te springen. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de tewerkstelling in de bouwsector, een van de economische speerpuntsectoren in de provincie Antwerpen.”

Het gebouw heeft een opvallende groenwand die afvalwater zuivert. © Kamp C & Compagnie Fotografie

Bouwen met statiegeld

Het kantoorgebouw bestaat uit gestandaardiseerde modulaire wanden, vloeren, kolommen en balken. “Op die manier krijgen we een gebouw dat makkelijk aanpasbaar, uitbreidbaar en te renoveren is. De componenten zijn eenvoudig te recupereren en behouden zo hun waarde op lange termijn”, vertelt Emiel Ascione, projectverantwoordelijke bij Kamp C. “Bouwen met statiegeld wordt nu mogelijk. Alle gebruikte materialen zijn terug te vinden in een Building Information Model waaraan het materialenpaspoort rechtstreeks wordt gekoppeld.”

‘t Centrum maakt niet enkel gebruik van herbruikbaar materiaal, maar hergebruikt zelf ook bouwmateriaal. Zo doen houten balken van de voormalige evenementenlocatie Hangar 26 in Antwerpen nu dienst als gevelbekleding in ‘t Centrum. Het Antwerps maatwerkbedrijf Kunnig gaf het hout een grondige opfrisbeurt. Ook de meubels van het Infocentrum op Kamp C werden hergebruikt en maken nu deel uit van de kantoorinrichting.

Het kantoor werd ook ingericht met hergebruikt meubilair. © Kamp C, Jasmien Smets en Compagnie Fotografie

Cementloze funderingen

In ‘t Centrum worden ook tal van innovatieve technieken gebruikt. Middels geothermie kan het gebouw koelen en verwarmen, een groenwand zuivert dan weer het afvalwater. Voor het gebouw werden ook cementloze chape en funderingen speciaal ontwikkeld. Ten opzichte van traditionele gebouwen van gelijkaardige omvang bespaarde ‘t Centrum zo’n 800 ton CO2. Dat is te vergelijken met de captatie van 70 hectare bos.

Het personeel van Kamp C kreeg een nieuwe werkplek in ’t Centrum, maar het gebouw dient ook als inspiratie. Kamp C wil immers zoveel mogelijk materialen en technieken laten zien in ’t Centrum, dat bezocht kan worden onder begeleiding van een gids. Voor een rondleiding dien je een afspraak te maken door te mailen naar info@kampc.be, vanaf 10 juni kun je ook een rondleiding boeken via de website.