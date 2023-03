Jonas De Roeck en Westerlo kunnen zaterdag een serieuze stap zetten richting PO 2: “Oostende wordt zware tegenstander”

Moeilijke voorspelling

Interessant detail: Thomas Van den Keybus is dit weekend pas de eerste veldspeler van Westerlo die dit seizoen geel geschorst is. De Roeck ziet een logische verklaring. “Ik heb al veel verschillende spelers gebruikt”, klinkt het. “Dat is nu eenmaal de sterkte van mijn groep. Dit Westerlo is niet gebonden aan elf vaste namen. We hebben ook geen individuele uitschieters. Het verschil tussen de spelers is miniem, dus ik kan voluit wisselen zonder aan kwaliteit in te boeten. De invallers zijn minstens even belangrijk dan de starters. Zij helpen de ploeg vooruit, dat hebben de statistieken al bewezen. En inderdaad, het heeft waarschijnlijk ook wel met onze manier van spelen te maken. In plaats van de duels aan te gaan, proberen we telkens de voetballende oplossing te zoeken.”