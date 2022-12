Jeugdraad koppelt fotowedstrijd aan Nieuwjaarke Zoete

Nieuwjaarke Zoete is een echte traditie in Westerlo. Op 31 december gaan kinderen van deur tot deur om een liedje te zingen in ruil voor een centje of wat lekkers. “Jeugdraad Westerlo wil deze traditie extra in de kijker zetten bij de kinderen van onze gemeente en heeft daarom een leuke folder uitgebracht. Hier hoort ook een fotowedstrijd bij”, klinkt het bij de gemeente.

Wie onderweg een leuke foto maakt – al zingend of met je verzamelde buit – kan die foto aan de jeugddienst van Westerlo bezorgen via facebook of via jeugd@westerlo.be. Vermeld er ook je naam, leeftijd en contactgegevens bij. “Van alle ingestuurde foto’s maken we een reportage en plaatsen deze op onze sociale media van jeugddienst Westerlo en gemeente Westerlo. Onder alle inzendingen verloten we ook een aantal toffe prijzen.”