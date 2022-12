Jan Delvaux vertelt strafste en mooiste verhalen uit Belgische popgeschiedenis in bibliotheek

Max Colombie

Wat heeft een Belgische pater met The Beatles? Waarom is Marc Moulin een van de strafste muzikale krachten van België in de 21ste eeuw? Wat is de origin story van Max Colombie? Het zijn maar enkele vragen waarop Jan Delvaux donderdagavond, om 20.15 uur, een antwoordt biedt in de bibliotheek van Westerlo.