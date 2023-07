Invallers meteen belangrijk voor KVC Westerlo bij 2-2-gelijkspel in Eupen. Nicolas Madsen: “Ik ben heel tevreden over onze prestatie”

Buitenzwem­bad Netepark lekt elke dag 18.000 liter water: “Herstel­wer­ken pas in september”

Uit het buitenzwembad van het Netepark in Herentals stroomt door een lek dagelijks zo’n 18.000 liter water weg. Het lek bevindt zich wellicht onder de badkuip, wat betekent dat het lek herstellen opbreekwerken met zich zou meebrengen. Het stadsbestuur besloot om die ingrijpende werken uit te stellen tot na de zomervakantie, maar daardoor moet het wel elke dag 18.000 liter water bijpompen. “Dit is het worstcasescenario, maar we hebben ervoor gekozen om onze inwoners verkoeling aan te bieden”, zegt schepen van Sport Eva Brandwijk (N-VA).