Heksenbrug en Oevelse dreef worden tijdelijk fietsstraat: fietspaden worden voetpaden

De Heksenbrug en Oevelse dreef in Tongerlo (Westerlo) zijn sinds vrijdag gedeeltelijk omgevormd tot fietsstraten. Fietsers mogen er voortaan op de rijweg rijden, want het vroegere fietspad is nu een voetpad. Het gaat om een proefopstelling van maximaal zes maanden die na de zomer geëvalueerd wordt.

Heksenbrug en Oevelse dreef zijn twee straten die in het verlengde van elkaar liggen in de nabijheid van de abdij van Tongerlo. Met de ingrepen, die tijdens een buurtoverleg in oktober vorig jaar werden afgesproken, wil het gemeentebestuur de vele wandelaars rond de abdij meer veiligheid bieden met een eigen voetpad en de vele fietsers meer ruimte en rijcomfort.

Uit tellingen van enkele jaren geleden bleek dat de Oevelse dreef bij fietsers immers het drukst gebruikte fietsknooppunt van de provincie is. De wandelroute rond de abdij is ook een van de meest gebruikte toeristische wandelroutes in de regio. Het eerste deel van de Oevelse dreef, tussen Torendreef en Geneinde, wordt daarom ingericht als fietsstraat in beide richtingen. Dat betekent dat er een snelheidsbeperking van 30 km/u geldt en dat auto’s fietsers niet mogen voorbijsteken op de baan. Het huidige fietspad wordt omgevormd tot voetpad.

Fietspad te smal

“Al jaren zijn er opmerkingen over het tweerichtingsfietspad hier: fietsers en voetgangers hinderen er elkaar op een pad dat eigenlijk veel te smal is, terwijl er voldoende plaats is op de weg. Fietsers verdienen er een plaats op de weg. Voetgangers, kinderwagens en rolstoelgebruikers hebben op deze manier voldoende ruimte op het voetpad”, meldt de gemeente Westerlo.

“De fietsstraat in dit eerste deel is een logische verderzetting van hoe het fietsverkeer zich op de as Gooreinde-Overwijs-Heksenbrug beweegt, en is ook een ontmoediging voor autoverkeer om binnendoor via de Torendreef richting Herentals te rijden en zo de verkeerslichten op het kruispunt van de Olenseweg en Ter Voort te vermijden.” In het tweede deel van Oevelse dreef, tussen Bosstraat en Torendreef, geldt al een uitzondering voor plaatselijk gemotoriseerd verkeer die ook behouden blijft. Een fietsstraat komt hier niet, maar fietsers mogen zich er wel eveneens op de rijbaan begeven aangezien ook hier het fietspad wordt omgevormd tot voetpad.

Zebrapad in plaats van fietsoversteek

Ook Heksenbrug is ingericht als fietsstraat, meer bepaald tussen Geneinde en Overwijs. Het huidige fietspad wordt er ook omgevormd tot voetpad. “Voor het fietspad langs de manege gelden dezelfde opmerkingen als voor het fietspad langs de abdij: het is te smal voor fietsers en voetgangers in beide richtingen”, klinkt het.

“De fietsstraat in de Heksenbrug is de logische verderzetting van hoe het fietsverkeer zich op de as Gooreinde-Overwijs verplaatst. Het zorgt ook voor een duidelijker verkeersbeeld aan het kruispunt met Geneinde. Voor voetgangers is er nu ook een zebrapad, op de plek van de vroegere fietsoversteek, aangelegd op het kruispunt over Geneinde. Dat wordt nog extra verlicht met lichtgalgen.”

De gehele proefopstelling blijft maximaal zes maanden behouden. “Na de zomer volgt een evaluatie. Zoals afgesproken met de buurt zal er regelmatig teruggekoppeld worden met een tussentijdse evaluatie tijdens de zomermaanden.”

