H3 houtskeletbouw zet atelier open tijdens Bouwroute: “Grasvezelplaten als isolatie aan het grote publiek tonen”

Caro (25) start eigen marketing­bu­reau nadat ze dicht bij burn-out zat: “Toen ik achter het stuur in slaap viel, wist ik dat het anders moest”

De 25-jarige Caro Beckers uit Laakdal heeft onlangs haar eigen grafisch ontwerp- en marketingbureau uit de grond gestampt, genaamd Brand Out. Daarmee wil ze andere ondernemers helpen om hun passie te volgen, want zelf cijferde ze zichzelf jarenlang weg voor anderen. “Lange tijd was al wat telde in de rij lopen en jobzekerheid. Nu kies ik 100 procent voor mezelf.”