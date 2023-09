Grote Prijs Rik Van Looy start voor het eerst in Westerlo: wielrenners passeren alle zeven deeldorpen

Chiro Heultje legt circulair dak op hun nieuwbouw: “Als je de mentali­teit wil veranderen, moet je nu handelen”

Op de hoek van Processieweg met Industrieweg in Heultje (Westerlo) zijn de werkzaamheden aan de nieuwbouw voor de lokale Chiro al een tijdje aan de gang. Voor het dak heeft de vzw Frits, dat instaat als bouwheer, gekozen voor circulair materiaal dat later gerecycleerd of herbruikt kan worden. “De jeugdbeweging is de toekomst, dus vonden we het belangrijk om dit principe erin te steken.”