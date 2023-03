Gevleide 1-2-zege op Oostende brengt KVC Westerlo weer stap dichter bij play-off 2. Matchwinnaar Sinan Bolat: “Lelijke overwinningen tellen ook mee”

JUPILER PRO LEAGUEMet een ietwat gevleide 1-2-zege heeft KVC Westerlo zich zaterdagavond in Oostende alweer een flinke stap dichter bij een plaats in play-off 2 gebracht. Een rake kopbal van Kyan Vaesen al vroeg in de partij en een afgeweken schot van Lukas Van Eenoo in blessuretijd volstonden voor de Kemphanen om de volle buit mee te graaien aan de Kust.

Westerlo had het -niet voor de eerste keer dit seizoen- knap lastig met het fysieke spel van de tegenstander, die in volle degradatiestrijd vol voor de aanval koos. De eerste kans aan de overkant was wel meteen raak. Reynolds bracht voor en sluipschutter Kyan Vaesen kopte raak: 0-1. Wat volgde was bijwijlen een belegering van het Westelse doel, maar ofwel wist Oostende het zelf niet af te maken, ofwel stond er een ijzersterke keeper Sinan Bolat in de weg. Tien minuten voor tijd moest hij zich dan toch gewonnen geven en leek het bij een billijk gelijkspel te gaan blijven. Tot kapitein Van Eenoo zich in de slotseconden dus nog tot matchwinnaar kroonde: 1-2. Op een diefje, maar niemand in Westerlo die daar zal om malen. Nog twee van de vier resterende matchen winnen en play-off 2 is een feit.

Man van de match

Met een flink aantal prima reddingen was Sinan Bolat achteraf de man van de match. “Ik heb inderdaad veel werk gehad”, grijnsde de ervaren doelman na afloop. “Dat het onze lelijkste overwinning van het seizoen was tot nu toe? Misschien wel, maar die tellen ook. In deze fase van de competitie gaat het nu even om de punten. We wisten dat Oostende hoog druk ging zetten en vaak de lange bal zou gaan hanteren. We kwamen er moeilijk uit, maar het was wél heel belangrijk dat wij die eerste goal wisten te scoren. We kregen nadien zelfs nog de kans om op 0-2 te komen (Maxim De Cuyper miste voor de rust nog een strafschop, red.), maar zolang dat tweede doelpunt niet viel, wisten we dat we er voor de volle honderd procent moesten blijven voor gaan. We hebben het er als ploeg heel goed vanaf gebracht, vind ik. Er werden bergen werk verricht en iedereen heeft zijn job gedaan.”

Beloning voor harde werk

Een plaats in play-off 2 komt almaar dichterbij voor Westerlo, dat nu zelfs tot op een puntje van Club Brugge genaderd is. “Dat is mooi, hé”, blijft ook Bolat er naar goede gewoonde heel rustig bij. “Het is fantastisch voor de club. Hier had bij het begin van het seizoen niemand durven over te spreken, maar kijk. Hier wordt tijdens de week telkens heel hard gewerkt en het is een flinke opsteker voor iedereen als we daar ook voor beloond worden in het weekend. Over de Champions’ play-offs gaan we het nu even nog niet hebben. Volgende week komt Charleroi, dan moeten we naar Anderlecht én we krijgen ook Club Brugge nog over de vloer. Die matchen gaan veel bepalen. Alles moet nog gespeeld worden.”

Lukas Van Eenoo

En wat dacht Lukas Van Eenoo achteraf van zijn winnende treffer? “Niet het mooiste doelpunt uit mijn carrière”, grapte de sympathieke West-Vlaming. “We hadden het al een paar keer met voorzetten vanop de flanken geprobeerd, maar daar wisten al die grote verdedigers van Oostende wel raad mee, dus ik dacht: ik probeer het eens van ver. Dat schot ging volgens mij wel recht op doel af, maar de bal week toch nog even af. Soms heb je al eens een tikkeltje geluk nodig.”