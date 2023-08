Geneinde enkele dagen deels eenrichtingsstraat wegens werken van Fiberklaar

De Fruitboom overstelpt met bloemen na overlijden van uitbaat­ster Ann tijdens vakantie op Tenerife: “Dit is niet te vatten, dank je voor alles”

Het overlijden van Ann, uitbaatster van groente- en fruitwinkel De Fruitboom in Geel-Larum, hakt er in het kerkdorp duidelijk diep in. Inwoners hebben aan de gevel van de winkel massaal bloemen, kaarsjes en kaartjes met steunbetuigingen neergelegd.