Gemeente wil drie private percelen van oude stortplaats kopen: “Zo is een uniforme behandeling mogelijk”

De oude stortplaats langs de Zavelstraat deed tussen 1970 en 1978 dienst als gemeentlijke stortplaats voor huishoudelijk afval, al zouden ook particulieren er wel eens afval gedumpt hebben. In opdracht van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) voerde de firma Sweco er onderzoek uit om na te gaan of er verontreining aanwezig is in het grondwater en de bodem. Daaruit bleek vorig jaar dat verschillende percelen de normen overschrijden. Het gaat onder meer om zware metalen in de bodem en het grondwater en asbest in de bodem.

Strenge adviezen

Toch werd gesteld dat een sanering niet noodzakelijk is, maar er gelden wel strenge gebruiksadviezen. Zo zijn er beperkingen wat betreft het verzetten van grond. In december 2022 nam het schepencollege de beslissing om de aanbeveling van OVAM om de stortplaats niet te saneren te volgen. Wel is er een schatter aangesteld om de drie private percelen van de oude stortplaats – de rest is in handen van de gemeente Westerlo - te schatten. “Eenmaal we het verslag van die schatting hebben, zullen we de eigenaars van de gronden contacteren en vragen of zij willen overgaan tot verkoop”, stelde schepen van Milieu Clyde Tai-Apin (CD&V) deze week op de gemeenteraad.

“Wegens de gebruiksvoorwaarden kunnen zij immers weinig aan de grond doen. Ze kunnen er vertoeven, maar mogen er geen schop in de grond steken want dan zijn ze verantwoordelijk voor de schade. Daarom lijkt het ons nuttig om met dat schattingsverslag op zak vanuit de gemeente hen een aanbod te doen. Saneren gaan we niet doen, maar door die gronden te verwerven kunnen we de volledige stortplaats wel uniform behandelen. Er gaan daar zeker geen werken gebeuren, we gaan er alles met rust laten.”

Raadslid Frans De Cock blijft een sanering als enige duurzame oplossing zien.

PFAS

Oppositieraadsleden Bert Wellens (N-VA) en Frans De Cock (Open & Positief Westerlo) hadden het dossier op de dagorde van de gemeenteraad gebracht. Beiden hadden vragen over de toegankelijkheid van het terrein en vroegen zich af wanneer en op welke manier er communicatie naar de omwonenden toe volgt. Volgens De Cock zou een schadeloosstelling bovendien gepast zijn, Wellens had vernomen dat er nog PFAS-onderzoek diende te gebeuren.

“Dat klopt”, aldus schepen Tai-Apin. “Moesten de gronden vervuild zijn met PFAS, dan zullen we die behandelen zoals de andere verontreinigde sites. Naar de bevolking toe zullen we communiceren eenmaal de gronden effectief verworven zijn.” In principe blijft de toegankelijkheid beperkt tot het wandelpad. “Mochten er bordjes verdwenen zijn, dan vragen we de mensen om het ons te melden zodat we er opnieuw kunnen plaatsen.”

De Cock blijft intussen de mening aangedaan dat een sanering de enige duurzame oplossing. “Ooit, over 20 jaar, komt dit terug. En dan moeten onze nakomelingen dit oplossen.” Volgens de schepen zijn er op lange termijn mogelijk nieuwe technieken om een veilige sanering toe te laten. “We gaan niet over tot sanering omdat er humaan toxicologisch geen gevaar is. Als je vandaag saneert, creëer je ook gevaar voor de omgeving. De omwonenden zouden er allesbehalve blij mee zijn. Maar mochten er andere technieken zijn om hiermee om te gaan, dan zullen wij of later andere mensen het nodige doen.”

