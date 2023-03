Gemeente Westerlo opgetogen met komst van Grote Prijs Rik Van Looy: “We sluiten opnieuw aan bij een wielertraditie”

De Grote Prijs Rik Van Looy, een wielerwedstrijd voor beloften, vertrok de voorbije jaren telkens in Grobbendonk, de geboorteplaats van Rik Van Looy. Maar voor de vijfde editie gooit de organisatie het over een andere boeg, want de wielerwedstrijd vertrekt op zondag 17 september aan het gemeentehuis van Westerlo. Het historische kader van het kasteel van gravin Jeanne de Merode past volgens de organisatoren perfect bij het keizerlijke karakter van de wedstrijd.

Nest Sterckx

Het gemeentebestuur van Westerlo is in elk geval opgetogen om zo’n grote wielerwedstrijd te ontvangen. “Zo sluiten we opnieuw aan bij een wielertraditie. In 1950 werd het Belgisch Kampioenschap Wielrennen georganiseerd in onze gemeente. Het was ook de tijd van meervoudig winnaar van de Omloop Het Volk, Nest Sterckx uit Heultje, en Olympisch kampioen Eugeen Van Roosbroeck”, klinkt het.