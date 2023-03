Gemeente Westerlo gaat samenwerking aan met vzw Vlamo om subsidie te verkrijgen voor renovatie van Reflex: “De ideale partner om mee in zee te gaan”

De gemeente Westerlo gaat een samenwerking aan met de vzw Vlamo, de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie. Zo wil men 500.000 euro aan Vlaamse subsidies binnenhalen voor de renovatie van de voormalige discotheek Reflex tot een multifunctioneel ontmoetingscentrum. De oppositie onthield zich op de gemeenteraad grotendeels bij de stemming, omdat er over de plannen voor het gebouw en de invulling van de samenwerking volgens hen nog te weinig duidelijkheid is.

De Vlaamse regering heeft een subsidieoproep gelanceerd voor cultuur- en jeugdinfrastructuur. Het Westelse schepencollege ziet dat als een opportuniteit en gaat daarom een aanvraag indienen. “Het gaat om subsidies die een link leggen naar jeugd en cultuur, waarbij je per domein aanspraak kan maken op een subsidie van 250.000 euro. Aangezien ons renovatieproject zowel betrekking heeft tot jeugd als cultuur, zouden we zo dus 500.000 euro aan subsidies kunnen bekomen”, licht schepen van Openbare Werken Filip Verrezen (CD&V) toe.

“Bij de aanvraag van die subsidies wordt ook verwacht dat er een samenwerking wordt aangegaan met een organisatie. In dat opzicht hebben we vzw Vlamo, de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie, gevonden. Enkele fanfares van Westerlo zijn aangesloten bij die organisatie, en bovendien heeft Vlamo zijn zetel voor de provincie Antwerpen in ons gemeentehuis. Vlamo is een organisatie waarmee we goeie contacten onderhouden en lijkt ons dus de ideale partner om mee in zee te gaan voor het bekomen van de subsidies.”

Het subsidiedossier moet voor 1 april ingediend worden, en dus begon de tijd te dringen. Het was daarom CD&V-fractieleider Winny Van Calster die een bijkomend agendapunt liet toevoegen op de gemeenteraad van maandagavond. Concreet werd daar de intentieverklaring tot samenwerking met Vlamo in het kader van de subsidie-aanvraag ter goedkeuring voorgelegd. De samenwerking houdt in dat Vlamo voor minimaal 20 jaar beschikkingsrecht krijgt over het nieuwe ontmoetingscentrum.

Niet concreet genoeg

Bij de oppositie ligt het agendapunt evenwel zwaar op de maag. Zij verwijten het gemeentebestuur een gebrek aan transparantie. “Ik heb voor alle duidelijkheid absoluut niets tegen Vlamo. Maar wij zouden deze intentieverklaring moeten aannemen als gemeenteraad, terwijl er nog voorwaardelijke zaken in staan”, stelt raadslid Frans De Cock (Open & Positief Westerlo).

Volledig scherm De hoofdzetel van Vlamo Antwerpen bevindt zich al in het gemeentehuis van Westerlo. © Peter Vanderveken

“Dat beschikkingsrecht, is dat in de vorm van huur of een gebruikersovereenkomst? De kernvraag is ook wat er nu in het pand gaat komen. De functionaliteiten in de ontwerptekst blijven vaag, terwijl jullie toch een subsidiedossier gaan indienen dat gestoffeerd moet zijn met de nodige informatie. Het komt erop neer dat al die gegevens beschikbaar zijn, maar dat de andere raadsleden, de buurtbewoners en de rest van de bevolking blijkbaar niet mogen weten hoe dit plan voor het gebouw eruitziet.”

Ook onafhankelijk raadslid Flor Celen uitte zijn bedenkingen. “Uiteraard zijn we niet tegen het bekomen van die subsidies, maar we vragen ons wel af wie nu het zeggenschap heeft in heel dit gebeuren: de gemeente of Vlamo? Ik herhaal ook dat de buurtbewoners op de hoogte gehouden willen worden van de plannen voor de oude Reflex.” Namens de N-VA-fractie gaf raadslid Bert Wellens eveneens aan dat het agendapunt niet concreet genoeg was om zomaar over te gaan tot goedkeuring.

Repetities

Schepen Verrezen toonde zich enigszins verrast over de commotie. “Het enige dat aan de gemeenteraad gevraagd wordt is om de intentieverklaring tot samenwerking met Vlamo goed te keuren, niet de bouwplannen zelf. Ik herhaal dat we voor het ontmoetingscentrum mikken op activiteiten zoals in een doorsnee parochiezaal, van een eetdag en jeugdactiviteiten tot concerten en tentoonstellingen”, aldus Verrezen.

“Er staan inderdaad geen concrete zaken in die intentieverklaring, maar mocht het ooit komen tot pakweg een huurovereenkomst zou dat opnieuw op de gemeenteraad komen. In de praktijk komt het erop neer dat Vlamo op bepaalde dagen bijvoorbeeld fanfareorkesten zou kunnen uitnodigen voor repetities. Maar het moge duidelijk zijn dat de gemeente het gebouw heeft aangekocht en dus zeggenschap heeft over wat er allemaal doorgaat.”

Om tegemoet te komen aan de grieven van de oppositie stelde burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V) voor om het subsidiedossier, eenmaal ingediend, ook aan de raadsleden te bezorgen. “We willen het dossier voor deze deadline indienen, omdat het niet onbelangrijk is te weten over welke middelen je kan beschikken. We willen daarover snel uitsluitsel krijgen.” Voor de oppositie bleek dat niet voldoende, want Open & Positief Westerlo, N-VA en onafhankelijke raadsleden Flor Celen en Ronny Goossens onthielden zich, terwijl Groen tegen stemde. Toch kreeg de intentieverklaring groen licht, met dertien ja-stemmen vanuit de meerderheid.

