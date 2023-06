Gemeente investeert 5 miljoen euro in verbetering van weginfrastructuur

KIJK: Wie rommel verzamelt op Graspop kan eendjes vissen voor prijzen: “Als je het juiste eendje vangt, mag je misschien de Skydeck op”

Wie houdt nu niet van een propere omgeving? De organisatie achter Graspop in ieder geval wel. Daarom zetten ze al jaren in op recycling. Wie zich geroepen voelt kan bekers, blikjes en meer inleveren bij de ‘Cash your Trash’ stand in ruil voor mooie prijzen. Het meest felbegeerde item: een toegangsticket voor de Skydeck bij de Mainstages, vanwaar je je favoriete bands vanuit de hoogte kunt aanschouwen. “Vorig jaar heb ik daar een selfie genomen met de bandleden van Mastodon.”