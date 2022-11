Geen effectieve straf voor bestuurder (26) die op E313 naar auto met kindje schiet

De 26-jarige K.B. uit Westerlo was samen met zijn schoonbroer naar een stockverkoop in Ranst geweest. Ze kochten er enkele wapens. Op de terugweg naar huis merkte hij op de E313 in Herentals de auto op van een man met wie hij jaren geleden ruzie heeft gehad. Hij probeerde de auto van die man eerst van de baan te rijden en greep dan naar een airsoftwapen dat hij binnen handbereik had liggen. Hij schoot een raam van de andere wagen kapot. In die auto zat een klein kindje, het zoontje van de man met wie K.B. nog een eitje had te pellen. “Ons zoontje zat achter de passagierszetel. Als hij achter de bestuurderszetel had gezeten, had hij het glas recht in zijn gezicht gekregen. Dit had zoveel slechter kunnen aflopen”, getuigden de ouders tijdens het proces.