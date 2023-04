Fietsers gewond na frontale botsing

Voetbal eerste nationale Kristiaan Haagen begint aan laatste weken bij Dessel: “In duel tegen Hoogstra­ten spreekt het eergevoel”

In eerste nationale staan zaterdagavond in Dessel de twee Kempische vertegenwoordiger uit de reeks tegenover mekaar. De komst van Hoogstraten is voor het team van trainer Stijn Vreven de aanhef van een periode waarin het zonder druk kan voetballen. Al hebben ze in het Armand Melis Stadion hun oog laten vallen op de middenmoot.