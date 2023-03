Fietser (77) gewond bij ongeval op fietsroute

Wereldauto­ri­teit in detectie van weten­schaps­frau­de geeft lezing op Thomas More

De Nederlandse Elisabeth Bik, een wereldautoriteit op het vlak van opsporen van fraude in academische papers, geeft op donderdag 20 april een lezing op de campus van hogeschool Thomas More in Geel. Ze woont en werkt in de Verenigde Staten, maar vertoeft in april in Europa voor een reeks lezingen.