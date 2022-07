Fietser (73) naar ziekenhuis na aanrijding

Herselt 79-jarige lichtge­wond na ongeval op kruispunt

Op het kruispunt van Berglaan met Diestsebaan in Herselt is zaterdag een verkeersongeval gebeurd. Twee auto’s reden er in de voormiddag op elkaar in. Eén van de bestuurders van de wagens, een man van 79 uit Herselt, werd met lichte verwondingen naar het Geelse ziekenhuis overgebracht.

