Fietser (57) aangereden door vrachtwagen

Geel/morkhoven Kempische Anke Verschue­ren speelt theater­voor­stel­ling vol muziek in cultuurcen­trum de Werft

Aan het begin van het nieuwe cultuurseizoen geeft cultuurcentrum de Werft in Geel het podium aan de 28-jarige zangeres en woordkunstenares Anke Verschueren uit Morkhoven (Herentals). Zij brengt op donderdag 6 oktober haar theatervoorstelling I’M NOT GONNA WRITE YOU A LOVE SONG op de planken, waarbij ze aan de hand van liefdesliedjesteksten uit alle tijden probeert te achterhalen wat verliefdheid eigenlijk is.

29 september