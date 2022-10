(F)luisterwandelingen in de Kwarekken tijdens Dag van de Stilte

westerloNaar aanleiding van de Dag van de Stilte staan er komend weekend in het Landschapspark de Merode allerlei rustgevende activiteiten op het programma. Zo vinden er zondag in natuurgebied de Kwarekken in Westerlo (f)luisterwandelingen plaats.

Luisteren naar de geluiden van de natuur en inspirerende teksten over afscheid nemen, hoop, stilte en graag zien: dat staat zondag op het programma tijdens de (f)luisterwandelingen in de Kwarekken. Voor of na de wandeling worden de deelnemers betoverd door de unieke, harmonische klanken van klankschalen en gelijkaardige instrumenten. Die klanksessie gaat door in het lokaal van de Sint-Sebastiaansgilde op Asberg 2.

Twee programma’s

Er is een programma in de voormiddag en in de namiddag. In de voormiddag start de stiltewandeling in de Kwarekken om 9 uur, waarna de klankschalensessie om 10.45 uur aanvat. Van 11.15 tot 11.45 uur kan er nog even worden nagepraat bij een drankje. In de namiddag wordt het programma omgedraaid, want dan start om 14 uur de sessie klankschalen en gaat de stiltewandeling om 14.45 uur van start. Als afsluiter kunnen de aanwezigen vanaf 16.15 uur weer even keuvelen bij een drankje.

Deelnemen kost 5 euro per persoon. Tickets reserveren kan via de webshop op www.toerismewesterlo.be. Per programma kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Het programma in de namiddag in intussen uitverkocht.

