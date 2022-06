Enkele gezinnen even geëvacueerd wegens gaslek in Heultje

Herentals Eerste Zeeuwse mosselen aangekomen bij De Vis Factorij: “Prijs vorig jaar blijft voorlopig behouden”

‘Hier zijn we met de mosselen!’, de alom bekende kreet van Maria Backeljau uit een populaire tv-serie uit het verleden. Vrijdagochtend was het niet het opvallende personage dat met deze uitspraak kwam, maar waren het de uitbaters van De Vis Factorij in Herentals. In alle vroegte kwam de allereerste lading Zeeuwse Mosselen uit Yerseke toe bij de vroegere ‘Vishandel Arijs’. En daar zit de Kempense mosselfan ieder jaar weer op te wachten. Smullen maar!

27 juni