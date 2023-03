Energietour Westerlo is aan tweede etappe toe

Leerlingen volgen workshops over Europese Unie en duurzame energie op Kamp C: “Opwarming van aarde is een thema dat duidelijk leeft bij hen”

Kamp C in Westerlo ontvangt deze week leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs voor de interactieve workshop EUropa Xpert, waarbij de leerlingen kennismaken met verscheidene aspecten van de Europese Unie. In het andere dagdeel ontdekken ze dan weer alles over duurzame energie.