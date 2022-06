Elektrische step die aan 54 km/u door Zoerle-Parwijs rijdt in beslag genomen

Kempen Van Barijs tot Bartbaar: ontdek hier 6 salons met topijs in de Kempen

De zomer is nu echt wel bijna begonnen. Dit weekend stijgt het kwik tot boven de dertig graden en wat kan dan beter smaken dan een heerlijk bolletje ijs? Zoek jij nog een ijssalon in de buurt? Wij lijsten voor jou alvast zes toppers op in de Kempen, waar je terechtkan voor een potje of een hoorntje. Van Barijs in Kasterlee tot Bartbaar in Geel. Hier smul je deze zomer van de lekkerste ijsjes.

16 juni