Eerste paaskamp van To Walk Again in Sporta-centrum: “Het is prachtig om die glinstering in hun ogen te zien”

tongerlo/herentalsIn het Sporta-centrum in Tongerlo (Westerlo) organiseert To Walk Again deze week voor het eerst een paaskamp voor kinderen en jongeren met een fysieke beperking. Voorheen vonden de kampen van To Walk Again enkel in de zomer plaats, maar nu is het aanbod dus uitgebreid, want ook in het najaar staat er voor het eerst een herfstkamp op het programma. Daarvoor blijven giften en sponsoracties essentieel. Dirk Vandervelden, die momenteel voor de Herentalse vzw geld inzamelt door langs alle 581 gemeenten in België te fietsen, kwam woensdag een kijkje nemen in Tongerlo en was onder de indruk. “Het is prachtig om die glinstering in hun ogen te zien.”

De vzw To Walk Again organiseert elke zomer een tiental vakantiekampen voor in totaal 120 kinderen en jongeren met een fysieke beperking. Een week lang kunnen ze dan even alle zorgen achter zich laten en kunnen ze volop genieten van grensverleggende activiteiten zoals racen met aangepaste sportwagens, snorkelen tussen zoetwatervissen en hoogteparcours. Sinds begin deze week is er voor het eerst een kamp in de paasvakantie aan de gang in het Sporta-centrum, met als thema Omnisport On Wheels, voor twaalf kinderen en jongeren van 10 tot 21 jaar.

“We vinden zelfredzaamheid tijdens zo’n kamp heel belangrijk”, vertelt Stephen Stappaerts, communicatieverantwoordelijke van To Walk Again. “Dat kan gaan om kleine dingen. Als we er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat een kind op het einde van de week zijn veters kan strikken, dan is dat voor de kinderen en ouders een overwinning. Daar halen wij veel voldoening uit. We willen onze deelnemers laten ervaren dat zij ondanks hun beperking nog veel meer kunnen dan ze denken.”

Fietsactie

Naast de eerste editie van het paaskamp komt er later dit jaar voor het eerst ook nog een eerste herfstkamp aan, bovenop de bestaande zomerkampen. Om al die kampen te organiseren blijft de nood aan fondsenwervende initiatieven groot. Zo is fietsfanaat Dirk Vandervelden uit Wemmel momenteel bezig met een sponsoractie ten voordele van To Walk Again. Op 581 dagen tijd zal hij doorheen alle 581 Belgische gemeenten fietsen. Daarmee hoopt hij minstens 5.810 euro in te zamelen.

Volledig scherm V.l.n.r.: Stephen Stappaerts van To Walk Again, monitor Sofie Polfliet, deelnemer Martijn Dillen en Dirk Vandervelden. © Wouter Demuynck

Woensdagnamiddag kwam hij een kijkje nemen in Tongerlo. “Het is fantastisch dat dergelijke initiatieven bestaan. Zelf heb ik het geluk me te kunnen voortbewegen zoals ik dat zelf wil. Kunnen fietsen waar en wanneer ik dat wil, is voor mij een evidentie. Ik besef echter dat niet iedereen datzelfde geluk heeft. Daarom wil ik graag mijn steentje bijdragen om 120 kinderen en jongeren met een beperking een onvergetelijke week vakantie te bezorgen. Het is prachtig om vandaag (woensdag, red.) die glinstering in hun ogen te zien.” Op dit moment heeft Dirk al in zo’n 250 gemeenten gefietst en iets meer dan 1.900 euro ingezameld. De fietsactie van Dirk steunen en volgen kan via tinyurl.com/alle581.

Drempelverlagend

Een van de monitoren die het paaskamp deze week mee begeleidt is Sofie Polfliet (28) uit Scherpenheuvel-Zichem. Zij zit zelf ook in een rolstoel. “Ik heb gemerkt dat dat drempelverlagend werkt. De kinderen zullen sneller iets aan mij vragen dan aan een valide monitor, omdat ik weet hoe het voelt om in een rolstoel te zitten en ik alles daarrond ook heb moeten uitzoeken. Ik probeer ook zo goed mogelijk te laten zien dat ze voor iets moeten gaan als ze dat willen doen. Ook met een fysieke beperking kan je monitor worden. Ik kan misschien niet alles dat de andere monitoren kunnen, maar we vullen elkaar goed aan.”

Martijn Dillen (17) uit Mol is een van de jongeren die deze week deelneemt aan het paaskamp. “Het thema is Omnisport, dus we hebben al verschillende sporten gedaan, zoals zwemmen, trefbal en boccia. Als rolstoelgebruiker is het niet gemakkelijk om te starten met sporten. Je moet al een club vinden die mensen met een beperking aanneemt en daarvan zijn er nog weinig in Vlaanderen. Het is dus erg fijn dat To Walk Again deze kampen organiseert. Mijn eerste kamp dateert al van acht jaar geleden, dus na een tijdje ken je elkaar. We komen allemaal goed overeen en ook de monitoren staan steeds klaar om te helpen.”

Volledig scherm Twaalf jongeren doen deze week mee met het paaskamp in het Sporta-centrum. © Wouter Demuynck