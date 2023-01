Edisson Jordanov en KVC Westerlo willen aanknopen met een zege tegen KV Mechelen: “We zitten nog altijd in een leerproces”

voetbal jupiler pro leagueKVC Westerlo moet zaterdagmiddag (16 uur) in het eigen Kuipje nog eens zien aan te knopen met een broodnodige overwinning tegen KV Mechelen. De schade na de recente één op zes bleef nog beperkt, maar om hun plaats in de top acht te behouden, zou een driepunter nog eens welkom zijn voor de Kemphanen.

Tegenstander KV Mechelen ligt immers op de loer, net als een paar andere ambitieuze clubs in de buik van de rangschikking. Zorgt de onfortuinlijke 5-4-nederlaag uit de heenmatch voor de nodige revanchegevoelens?

“Ik spreek niet graag over revanche”, aldus Edisson Jordanov. “Dat ligt nu toch alweer een tijdje achter ons en intussen ziet de situatie er weer anders uit. In deze competitie zijn er nu eenmaal geen gemakkelijke matchen. We kennen de sterkte van Mechelen. Vooral in de frontlinie hebben ze toch wel de nodige kwaliteit rondlopen. Wij zullen daar weer onze eigen spel moeten tegenover zien te stellen.”

Match dood maken

“Na drie matchen op rij zonder winst zou een zege inderdaad nog eens welkom zijn”, beaamt Jordanov. “Er werd niet slecht gespeeld, maar we hebben niet gekregen wat we verdienden. Ook daar moeten we uit leren, want je mag niet vergeten dat we pas uit tweede klasse komen. Het is dus niet het moment om te beginnen zweven, of te speculeren hoever we kunnen geraken. We zitten nog altijd volop in een leerproces. We kijken elke week opnieuw wat beter kan en hoe het beter moet.”

“En dat zit hem soms in de details. Zo moeten we duidelijk nog klinischer worden in beide boxes. Zowel in de verdediging als in de aanval kan het nog efficiënter. ‘To kill a game’ is ook een belangrijke factor. We zouden een match eens wat vaker dood moeten kunnen maken.”

Steentje bijdragen

De plaatsjes in Westerlo zijn zoals bekend vrij duur. Zo moest ook ancien Edisson Jordanov (29) een tijdje wachten om opnieuw een plaats in de basiself te veroveren. “Ik ben een tijdje out geweest door een blessure”, aldus de rechtsachter. “De coach heeft inderdaad veel mogelijkheden en het team deed het het goed, dus ik heb geduldig moeten wachten tot ik opnieuw mijn kans kreeg. Ik ben flexibel, dus ik kan zoals vorige zaterdag in Zulte Waregem ook wel een rij hoger uitgespeeld worden. Zolang ik mijn steentje kan bijdragen aan het team ben ik tevreden.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League