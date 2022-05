Duitse ambassadeur bezoekt Kamp C uit interesse voor 3D-printen in de bouw

Ambassadeur Martin Kotthaus bezocht de 3D-betonprinter en de Europese primeur die Kamp C daarmee realiseerde in 2020: het eerste huis van twee verdiepingen dat in één stuk werd geprint. “Inmiddels zijn we allemaal vertrouwd met 3D-printers in het dagelijks leven. Maar een huis dat met een 3D-printer is gebouwd zien en betreden, is bijzonder indrukwekkend”, aldus Kotthaus. “3D-printen in de bouwsector bespaart grondstoffen, is klimaatvriendelijker en sneller. Tijdens mijn bezoek aan Kamp C heb ik kunnen ervaren hoe de bouwsector zich op een innovatieve manier ontwikkelt.”