Doelman Nick Gillekens (KVC Westerlo) na kansloze 2-0-nederlaag op Standard: “Geen oplossingen gevonden”

Doelman Nick Gillekens (27) werd door Westerlo weggeplukt bij Moeskroen als doublure voor Sinan Bolat. Die pakte vorige week tegen Union zijn vijfde gele kaart en dus mocht Gillekens zaterdag op Sclessin zijn competitiedebuut maken. Ondanks een paar prima tussenkomsten kon ook hij echter de tiende nederlaag van het seizoen niet verhinderen. “Dit was inderdaad niet het debuut dat ik in gedachten had”, zuchtte Gillekens na afloop. “Hoe ik de wedstrijd beleefd heb? Zoals iedereen, denk ik. We waren zonder al te veel stress naar Sclessin afgezakt, met de bedoeling om ook nu weer ons eigen voetbal te brengen. Dat is jammer genoeg niet gelukt. Standard speelde heel hongerig en heeft ons van de eerste tot de laatste minuut onder druk gezet. Wij kwamen op elk vlak een stap te kort.”

Off day

“We proberen altijd van achteruit op te bouwen, maar Standard speelde collectief zodanig sterk dat we nergens een vrije man vonden”, stelde ook Gillekens vast. “We hebben al vaker onder druk gestaan, maar toen vonden we daar meestal wel een oplossing voor. Nu niet. Voetballend kwamen we er niet uit en we hebben nu ook niet echt het team om kick en rush te gaan spelen, dus er waren niet veel mogelijkheden. Een off day, laten we het daar op houden. Of ikzelf al bij al nog tevreden mag zijn over mijn prestatie? Ik heb er uiteindelijk nog twee binnen gekregen, hé. Ik had liever de nul gehouden.”