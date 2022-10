Dieven stelen juwelen, geld en horloges bij dubbele inbraak

Westerlo/Herentals Fietsster (45)aanger­eden op kruispunt

Op het kruispunt van de Mechelsestraat en Schuurveldstraat in Oevel (Westerlo) is donderdagavond een fietsster gewond geraakt. Het slachtoffer, een 45-jarige vrouw uit Herentals, werd er rond 17.30 uur op haar fiets aangereden door een auto. De vrouw is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Herentals gebracht.

9:31