Dieven plegen twee inbraken op exact dezelfde manier

De politie Zuiderkempen ontving vrijdagavond rond 19 uur een eerste melding. Bewoners uit de Dennenstraat in Westerlo hadden bij thuiskomst gemerkt dat een raam van de woning was opengebroken. De bewoners waren slechts een uurtje weggeweest. De inbraak moet dus zijn gepleegd tussen 18 uur en 19 uur. De daders maakten geld en juwelen buit.

Later op de avond, rond 22.25 uur, kreeg de politie telefoon dat er ook was ingebroken in een woning in de Neurusstraat in Westerlo. Ook hier drongen de daders de woning binnen door een raam in te slaan, én bestond de buit uit geld en juwelen. Deze inbraak werd gepleegd tussen 16 uur en 22.25 uur. De daders zijn spoorloos.