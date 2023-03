Dierenrechtenorganisatie Bite Back houdt protestactie aan slachthuis Sus Campiniae

Bite Back kon inspectieverslagen van het slachthuis Sus Campiniae inkijken. Ze namen meer dan 60 verslagen door over een periode van twee jaar. Uit die verslagen blijkt dat de varkens op weg naar en in het slachthuis meermaals geslagen zouden worden. “Wat varkensboeren, veetransportbedrijven en slachthuizen ons ook willen wijsmaken: er is geen diervriendelijke manier om dieren te slachten. Het is duidelijk dat er heel wat leed voorafgaat aan het slachtproces en dat ook het slachtproces zelf uiterst pijnlijk en stresserend is. Het is tijd om te investeren in een industrie die werkelijk diervriendelijk is en dieren niet als producten beschouwt”, aldus Surinx.