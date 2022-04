De Theatermakerij brengt 'Agent 4711 to the rescue' op de planken

Westerlo/Geel Auto gaat over de kop bij dodehoekon­geval

Op de fly-over op de grens tussen Westerlo en Geel was het vrijdagochtend omstreeks 10.45 uur even aanschuiven door een spectaculair ongeval. Een vrachtwagenchauffeur die van baanvak wilde wisselen, had een auto die op de rechterrijstrook in zijn dode hoek reed niet opgemerkt. De auto kreeg daardoor een tik van de achterkant van de vrachtwagen, waardoor de chauffeur, een 22-jarige man uit Westerlo, de controle over zijn stuur verloor en over de kop ging. De jongeman kwam er met de schrik van af. De rijbaan was wel een tijdje afgesloten voor het verkeer.

1 april